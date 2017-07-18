بالصور| تفاصيل التحقيق مع ميدو في الجبلاية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن تفاصيل جلسة التحقيق مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، فيما كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن ميدو أنكر كل ما نُشر عبر حسابه في تويتر، وأكد أن حسابه تم سرقته عن طريق الهاكرز، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لعامر حسين ولم يوجه له أي إساءة من قريب أو من بعيد.

وتواجد ميدو بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، وذلك امتثالا لقرار االجبلاية بالتحقيق معه أمام الشئون القانونية بالاتحاد، فيما صدر عنه من تصريحات بعد العقوبات الصادرة بحقه من لجنة المسابقات.