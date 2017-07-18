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رمضان عبد المعز: «اللي عايز ربنا يرضيه يسبح»

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رمضان عبد المعز: «اللي عايز ربنا يرضيه يسبح» رمضان عبد المعز: «اللي عايز ربنا يرضيه يسبح»

التحرير

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، مساء الثلاثاء، إن القرآن الكريم علاج ووقاية من الضيق، لافتًا إلى أن النبي كان يقول عندما يستيقظ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال».

أضاف عبد المعز، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، أن القرآن يعلم أن التسبيح والسجود يزيل وينجي من الهم والضيف، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُون، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِين. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين».

وحذّر الداعية الإسلامي، من التذمر والغضب الشديد في حال المرور بأزمة أو ضائقة، قائلًا: «مفيش ظلمات أكثر من اللي مرّ بها سيدنا يونس بعدما بلعه الحوت ونزل به البحر».

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وأكد أن التسبيح ينجي من الظلمات، متابعًا: «الشباب مش بيسبحوا الله.. واللي عايز ربنا يرضيه يسبح».

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التحرير

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