صور| «العمر مش بعزقة».. 11 حالة غرق بشاطئ النخيل في 4 شهور

التحرير

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11 حالة غرق، سجلها شاطئ النخيل، الأشهر في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، منذ شهر أبريل الماضي، حتى أصبح الأهالي يعرفونه بـ"شاطئ الموت"، بسبب الإهمال وغياب عوامل الأمان.

الشاطئ خلال فترة قصيرة كان حديث أهالي الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تدشين حملة بعنوان "انقذوا شاطئ النخيل"، متهمين الإدارة بعدم الاهتمام، زاعمين أن حالات الغرق المتعددة التي يشهدها الشاطئ في موسم الصيف كل عام، هي حرب بين مستأجري الشواطئ.

محمد محجوب، أحد رواد الشاطئ، قال: "قررت عدم الذهاب إلى الشاطئ مجددا بعد أن قرأت عن تعدد حالات الغرق فيه"، مشيرا إلى أن البعض يزعم أن نحو 15 حالة غرق وقعت الجمعة الماضية.

وقالت رباب محمد، ربة منزل: "لدي 4 من الأبناء وأسكن بمنطقة 6 أكتوبر، وبالتالي شاطئ النخيل هو المفضل لنا، لأنه الأقرب، لكن العمر مش بعزقة، وبعد ما تردد عن الإهمال وسوء حالة الشاطئ قررت ألا أذهب إلى هناك".

أما محمد يسري، تاجر، فأكد أنه لن يذهب إلى شاطئ النخيل، خاصة بعدما تردد عن وجود تيارات هوائية تسحب السباحين، ما أدى إلى تعدد حالات الغرق بالشاطئ، واصفا الوضع بـ"المأساوي".

ونفى محمد المنصوري، خبير الانقاذ البحري، وجود مخاطر بشاطئ النخيل، موضحا أن ما يتردد عن الدوامات أمر تشهده كل الشواطئ، وأن الهجوم على الشاطئ أمر يتكرر كل عام بهدف إقصاء الإدارة الحالية.

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من جانبه، أكد اللواء أحمد حجازي، مدير إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شاطئ النخيل من الشواطئ الخطرة، لكن اتباع التعليمات والنظام هما سبل النجاة، مشيرا إلى أن حالات الغرق التي شهدها الشاطئ 11 حالة فقط، منذ عيد شم النسيم في أبريل الماضى حتى الآن، بينها 8 حالات في غير أوقات العمل الرسمية، وهى لشباب خالفوا التعليمات.

وأكد حجازي، لـ "التحرير"، أنه تقرر عمل مزايدة علنية لطرح شاطئ النخيل للاستغلال بعد إلغاء التعاقد مع جمعية 6 أكتوبر الحالية، حيث خالفوا القانون بعد استغلاله لتأجيره للناس، على الرغم من أنه كان مخصص لأعضاء الجميعة، موضحا: "رأينا بدلا من أن تستفيد الجمعية أن تستفيد المحافظة".

وذكر أن مساحة الشاطئ تبلغ 1600 متر وسيتم تقسيمه إلى 3 شواطئ هي: "الخدمة لمن يطلبه" مقابل 5 جنيهات، "المميز" مقابل 10 جينهات، و"السياحي" لتقديم خدمات مميزة وتناسب جميع فئات الشعب.

وأرجع سبب حالات الغرق إلى حاجز الأمواج، إذ لم يرضخ الشباب لتلك التعليمات وحاولوا الدخول في غير أوقات العمل.