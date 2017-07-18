برلماني يتقدم بيان عاجل ضد وزير البترول لـ«إهدار المال العام»

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تقدم النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد كل من المهندس طارق المُلا وزير البترول، ورئيس شركة الغاز الطبيعي بالقاهرة بسبب ما اعتبره بـ«إهدار المال العام» في توصيل الغاز الطبيعي في مصر القديمة.

وأوضح فاروق، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الشركة المسند لها توصيل الغاز الطبيعي في مصر القديمة قامت بتكسير العديد من الشوارع الرئيسية في المنطقة من أجل توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وحتى الآن تتباطى في عملها، ولم تقوم بتوصيل الغاز إلى المناطق المحرومة.

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وقال عضو مجلس النواب، إن التباطؤ في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطن إهدار للمال العام يحاسب عليه القانون، خاصة أن الشركات المنفذة لمشروعات الغاز الطبيعي وغيرها أصبحت تكبد الدولة خسائر كبيرة، بسبب تأخرها في تنفيذ مشروعاتها نتيجة للارتفاع الشديد في تكلفة المواد الخام، لافتًا إلى أنه سيقوم باتخاذ إجراءات تصاعدية ضد شركة الغاز الطبيعي، ورئيسهاـ ووزير البترول، في حالة الاستمرار في عدم تنفيذه مشروعاتها خلال الفترة القادمة.

