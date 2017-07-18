76 ألفًا و114 طالبًا يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق

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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد المتقدمين للتنسيق والقبول بالجامعات بلغ 67 ألفًا و114 طالب وطالبة، بعد انتهاء اليوم الثانى لتنسيق المرحلة الأولى.

وأكد عطا، في تصريحات صحفية، انتظام سير إجراءات تسجيل الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى.

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ 109 آلاف و6 طلاب، بداية من أمس الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، ما يشمل 26 ألفًا و828 طالب وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى رياضة 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالب وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالب وطالبة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب التقديم، اليوم الثلاثاء، أمام الطلبة الحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 403 درجة فى المجموعة العلمية «شعبة العلوم»، والطلبة الحاصلين على مجموع 389.5 درجة لأقل من 396.5 درجة فى المجموعة العلمية «الشعبة الهندسية»، والطلبة الحاصلين على مجموع 359 درجة لأقل من 373 درجة فى المجموعة الأدبية، وتبدأ إجراءات التنسيق وتسجيل الرغبات فى المعامل المتاحة بالجامعات فى التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كما يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خراج الجامعات، ويكون الموقعمتاحًا على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة مساء اليوم الأخير فى المرحلة.