15 مليون جنيه لتنفيذ 27 نشاطًا للاتحاد الرياضي للجامعات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات اجتماعًا، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأكد عبد الغفار، في كلمته بالاجتماع، ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات وتطويرها، ورفع مستواها لما لها من دور مهم وإيجابي في تأهيل الطلاب وإعدادهم، مطالبًا بتنظيم محاضرات وبرامج لتوعية وتثقيف طلاب الجامعات بأهمية ممارسة الرياضة.

ووافق المجلس مبدئيًا على عدد من المشروعات، منها مشروع الرياضة وقاية، ومشروع عرض الفلكلور الشعبى المصرى للجامعات، ومشروع الأكاديمية العلمية الرياضية، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورعرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، وعضوية الدكتور منتصر مصطفى نوح، والدكتور فاروق عبد الوهاب، والدكتور صلاح سليمان لدراسة الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات، وإعداد تقارير للعرض على المجلس لاتخاذ اللازم.

واعتمد المجلس لائحة النظام الأساسى للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وذلك بناءً على المادة رقم 53 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتى تتضمن ماهية الاتحاد ومهامه والغرض من إنشائه وأهدافه واختصاصاته، وغيرها.

شاهد أيضا

وقرر المجلس الموافقة على خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعى 2017/ 2018، التى تتضمن 27 نشاطًا بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، ومنها دورة الشهيد الرفاعى، وسلسلة سباق الطريق، ومهرجان الطائرات الورقية، ومهرجان الألعاب الشعبية والبيئية، وغيرها من الأنشطة، إضافة إلى المشاركة فى المسابقات الدولية والإفريقية والعربية.

من جهته استعرض الدكتور فاروق عبد الوهاب، رئيس جمعية العلوم الرياضية، مشروع الرياضة وقاية، والخطوات التنفيذية للمشروع، والذى يهدف إلى استخدام الرياضة كأهم وأفضل وأرخص وسيلة لحماية الشباب من الأمراض، بينما استعرض الدكتور صلاح سليمان مشروع عرض الفلكلور الشعبى المصرى للجامعات، والذى يهدف إلى تأصيل فكرة الانتماء عند الشباب وإبراز ما تتميز به البيئة المحيطة بكل جامعة، وقدم الدكتور عرفة سلامة عرضًا لمشروع الأكاديمية العلمية الرياضية والذى يتضمن تنظيم دورات لتطوير القدرات والإمكانيات البشرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأحيط المجلس علمًا بلقاء طلاب الجامعات المصرية وطلاب الكليات العسكرية بالكلية الحربية.

حضر الاجتماع الذى عُقد بمقر الوزارة، الدكتور صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الاتحاد، والدكتورعرفه سلامة، سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس.