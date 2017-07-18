السيسي يوجه بتنمية الصناعات التحويلية والتعدينية

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التجارة استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات، الجاري تنفيذها في مجال الصناعات التعدينية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال تستند بالأساس إلى تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية ومناطق صناعية متكاملة؛ لتصبح بمثابة مراكز لتصنيع وإقامة صناعات تقوم على الخامات التعدينية المتاحة في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد الكوادر اللازمة لتلك الصناعات.

وعرض وزير الصناعة، في هذا الصدد، تصورًا لسبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من خام الفوسفات، عبر إقامة مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لهذا الغرض، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للفوسفات الذي تتمتع مصر بمخزون كبير منه.

وأكد السيسى، أهمية العمل على تنمية الصناعات التحويلية والتعدينية، بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التي تمتلكها مصر من المعادن، فضلًا عن استغلال المشروعات الخاصة بقطاع الصناعات التعدينية في توفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتلك الصناعات وزيادة إنتاجها.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير التجارة والصناعة عرض أيضًا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي وتطور العمل في عدد من المدن الصناعية الجديدة، ومن بينها عملية نقل المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي، فضلاً عن التطورات في إنشاء المراحل المختلفة لمدينة الأثاث بدمياط.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه من المخطط أن تضم مدينة الأثاث عدد كبير من الورش المتوسطة والصغيرة والمصانع الكبيرة، إلى جانب مجمع للمعارض وآخر للصناعات التكميلية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية تصميم للأثاث ومركز مراقبة وجودة، ومركز للتدريب والتأهيل والدعم الفني لصغار الصناع.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة المضي قدماً في جهود إنشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينتي الروبيكي للجلود والاثاث في دمياط، فضلاً عن أهمية توفير جميع الخدمات والمرافق بتلك المدن بما يوفر للعاملين بها الظروف المناسبة للإنتاج وتطوير تلك الصناعات التي تتميز فيها مصر، وربطها بشبكة السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع وتشجيع التصدير.