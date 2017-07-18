قرار بحظر تواصل مستشاري مجلس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي -(مستندات)

كتب - محمود الشوربجي:

وافق مجلس الدولة على قرار رقم 439 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، بغلق شباب قضاة المجلس مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وذلك عقب مذكرة أعدها التفتيش القضائي.

وتضمنت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه تغلق بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها جميع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة أو أعضائه تحت أي مسمى، أو تتناول أي شأن من شئون مجلس الدولة أو الأعضاء ويحظر الانضمام إليها أو عضويتها، كما يحظر إنشاء مواقع جديدة لهذا الغرض أو تداول أخبار مجلس الدولة، والتعليق عليها، واقتصرت المادة الثانية على موقع المجلس فقط التابع للأمانة العامة، وتضمنت المادة الثالثة بالمحاسبة التأديبية لمن يخالف ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار تتم مساءلته تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية.

وتضمنت المادة الثالثة "على الأمين العام لمجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، كل فيما يخصه، متابعة تنفيذ هذا القرار وعرض نتائج المتابعة على رئيس مجلس الدولة".