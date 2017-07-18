الصحة: وفاة 2 وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم برأس سدر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وفاة 2 وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة ربع نقل بطريق السويس - شرم الشيخ اتجاه رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة، كانت في موقع الحادث خلال 4 دقائق فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إلى أنه تم نقل حالتي الوفاة إلى مشرحة مستشفى رأس سدر المركزي، فيما تم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الطور العام، ومصاب إلى مستشفى رأس سدر المركزي.

ولفت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد، وكدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الصحية، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم ، والمستلزمات الطبية بالمستشفيين.​