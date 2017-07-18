أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
06:21 م الثلاثاء 18 يوليو 2017
الرئيس الامريكي و الايراني
واشنطن - (أ ف ب):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.
وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 18 شخصًا وكيانًا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الإيراني.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض أعلنوا، مساء الإثنين، أن واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع بقائها ضمن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 يوليو 2015.
وأفادت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن أنشطة ايران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار" في المنطقة.
وذكرت في هذا السياق الدعم الإيراني لفصائل مسلحة مثل حزب الله وحماس ونظام الرئيس السوري بشار الأسد إضافة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يقاتلون تحالفًا عسكريًا تقوده السعودية.
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