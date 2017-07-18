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جولن: أردوغان يعزز قوته من خلال اتهامي بتدبير الانقلاب

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مصراوي Masrawy

جولن: أردوغان يعزز قوته من خلال اتهامي بتدبير الانقلاب

06:18 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

جولن: أردوغان يعزز قوته من خلال اتهامي بتدبير الانقلاب

الداعية التركي فتح الله جولن

القاهرة - (مصراوي):

قال الداعية التركي فتح الله جولن، من منفاه في الولايات المتحدة إنه التقى برجل له صلة بالانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016، ولكنه نفى أي تورط في العملية ذاتها. وكرر دعوته لتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أعضاء في البرلمان الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية والحلف الأطلسي.

وفي حوار مع قناة "فرانس 24"، اعترف الداعية التركي فتح الله جولن، إنه التقى برجل له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016، ولكنه نفى أن يكون متورطا بأي شكل من الأشكال في العملية ذاتها.

وقال: "لا أعرف منهم هؤلاء القادة وما هي رتبهم" العسكرية. وأكد جولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 18 عاما، أن لا دونالد ولا رئيس أمريكيا آخر، جمهوريا أم ديمقراطيا، من شأنه أن "يجازف بتلطيخ سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم والخضوع للمطالب غير المعقولة" للرئيس أردوغان.

وأضاف: "لا أشعر بأي قلق إزاء هذا (أي الترحيل إلى تركيا كما تطالب به أنقرة)، كما قال إنه لم يكن أبدا قريبا من الرئيس التركي ولا مناصرا له، مشيرًا إلى أن أردوغان "يسعى لتعزيز قوته من خلال اتهامي بتدبير الانقلاب وملاحقتي".

وكرر فتح الله جولن دعوته لتشكيل "لجنة تحقيق دولية تضم أعضاء في البرلمان الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية والحلف الأطلسي"، مؤكدا: "وإذا وجدوا أي صلة بي، أنا مستعد لمغادرة هذا البلد طوع إرادتي".

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مصراوي Masrawy

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