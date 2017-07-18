نائب وزير الزراعة: مشروع المدينة السميكة بـ"غليون" يوفر 10 آلاف فرصة عمل

كتب - أحمد مسعد:

تفقدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، يرافقها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية، مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأبدت نائب وزير الزراعة سعادتها بهذا المشروع العملاق الذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل، لافتة إلى أن وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يقدمان كافة أشكال الدعم الفني للوصول بهذا المشروع إلى أفضل صورة.

وقال اللواء حمدي بدين، خلال الشرح المفصل الذي قدمه حول المشروع، إنه يتكون من 1269 حوضاً سمكياً، لأسماك البلطي والبوري، والجمبري، وأحواض زراعية، بإجمالي إنتاج 6350 طنا متنوعا، لافتاً إلى أن مساحة المشروع تصل إلى 9 آلاف فدان عند اكتمال المرحلة الثالثة منه.

وأوضح أنه قد روعي في هذا المشروع توفير كافة مستلزماته ذاتيا، حيث ملحق به محطة كهرباء ومحطة معالجة مياه وطلمبات ضخ ومصنع أعلاف ومركز أبحاث وتطوير، فضلاً عن مصنع ثلج وتصنيع عبوات التغليف وصالات تجهيز وخلي الأسماك ونفق تبريد وثلاجات حفظ الأسماك ومساكن الصيادين وإعاشة كاملة للعاملين بالمشروع.​