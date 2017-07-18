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الدولار يرتفع ببنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي بنهاية اليوم (جدول)

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الدولار يرتفع ببنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي بنهاية اليوم (جدول) الدولار يرتفع ببنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي بنهاية اليوم (جدول)

مصراوي Masrawy

الدولار يرتفع ببنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي بنهاية اليوم (جدول)

05:58 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

كتبت - إيمان منصور:

شهدت الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في بنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي مقارنة بأسعار مساء أمس، بينما ظلت عند نفس مستوياتها السابقة في عدد من البنوك الأخرى.

وارتفع في بنك القاهرة بنحو 5 قروش لكل من الشراء والبيع، وبنحو قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء والبيع أيضا.

وينشر مصراوي في هذا الجدول أسعار صرف الدولار في 13 بنكا، وفقا لشاشات التداول على مواقعها الرسمية، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو.

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مصراوي Masrawy

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