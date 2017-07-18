الدولار يرتفع ببنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي بنهاية اليوم (جدول)

مصراوي Masrawy

كتبت - إيمان منصور:

شهدت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في بنكي القاهرة وأبو ظبي الإسلامي مقارنة بأسعار مساء أمس، بينما ظلت عند نفس مستوياتها السابقة في عدد من البنوك الأخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة بنحو 5 قروش لكل من الشراء والبيع، وبنحو قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء والبيع أيضا.

وينشر مصراوي في هذا الجدول أسعار صرف الدولار في 13 بنكا، وفقا لشاشات التداول على مواقعها الرسمية، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو.