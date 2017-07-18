الأجنحة العسكرية الفلسطينية في غزة تهدد إسرائيل

غزة - (أ ش أ):

وجهت الأجنحة العسكرية الفلسطينية في غزة، تهديدا لإسرائيل في حال استمرت الاعتداءات على المسجد الأقصى، محذرة من أن العدوان على الأقصى يمثل شرارة لتفجير الأوضاع في كل المنطقة.

وقال متحدث باسم الفصائل خلال مؤتمر عقد في غزة: إنه "سيكون لنا كلمتنا القوية والعليا في حال استمرار المخطط الصهيوني بحق الأقصى، ولن نسمح بأي حال للعدو أن يتغول على أقصانا ومقدساتنا وأهلنا بالقدس والأقصى، وأن تكلفة التعرض للأقصى باهظة وأهالينا قادرون على إيصال رسالتنا للعدو".

وأضاف المتحدث: "سنضل نضغط على الزناد ونعد القوة لمعركة تطهير القدس والأقصى وفلسطين من دنس المحتلين، وإننا وعد الله وقدره على هذه الأرض لنتبر ما علو المجرمين الصهاينة وندخل المسجد الأقصى فاتحين محررين منتصرين".

واعتبرت الأجنحة العسكرية أن ما يمر به الأقصى من ممارسات على يد الاحتلال يشكل محنة غير مسبوقة، مذكرة العرب والمسلمين بأن المسجد الأقصى هو أمانة لكل المسلمين في العالم والتخلي عنه في هذه الظروف العصيبة سيكون له انعكاسات خطيرة في القريب العاجل، والعدوان على الأقصى شرارة لتفجير الأوضاع في كل المنطقة ما لم يتم تداركه وإيقاف الاحتلال عند حده".

وحيت الأجنحة العسكرية أهالي القدس داعية أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للأقصى.​