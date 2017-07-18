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والد الطالبة مريم: "رفضت عرضًا من إحدى الجامعات الأمريكية لابنتي"

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مصراوي Masrawy

والد الطالبة مريم: "رفضت عرضًا من إحدى الجامعات الأمريكية لابنتي"

05:55 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

الطالبة مريم فتح الباب

كتب- أحمد علي:

عبر الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن سعادة البرلمان بتفوق الطالبة مريم فتح الباب وحصولها على مجموع 99.3% في الثانوية العامة.

وقال شيحة -خلال تكريم لجنة التعليم للطالبة- اليوم الثلاثاء، إن تفوق مريم دليل على أن المدارس الحكومية مازال بها متفوقين، رغم عدم رضائنا عن أحوال التعليم بشكل كامل.

ووجه خلال كلمته رسالة بأن مريم بنت مواطن عادى بسيط، وهو ما يعني أن التعليم هو الذي يدفع بالإنسان للسلم الاجتماعى، مضيفًا: "مش مهم أنت ابن مين، والمهم شهادتك أيه ومعاك ايه".

وأكد أن الدولة تدعم كل الشباب وتوفر لهم مكان بكل بالجامعات، مضيفًا أنه لا تنازل عن التعليم المجاني في ، نظرًا لأن مجانية التعليم والفرص المتساوية أساس العدل الاجتماعى والأمن الوطنى والاجتماعى بالبلاد.

وقال شيحة موجهًا حديثه لمريم :" احلمى زى مانت عاوزه، وادخلى كلية الطب، وسنكون فى ظهرك باستمرار".

وتابع أن اللجنة تدعم المتفوقين باستمرار، خاصة من يحلم بدخول كليات لاتكون فى إمكانياته المالية.

وأوضح أن الثانوية العامة كانت حتى العام الماضى مثال للفشل،إلا أنها تحولت خلال عام للعكس، مضيفًا أن الدولة عادت بقوة، وتجدد التزامها بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

من جانبه، قال والد الطالبة مريم فتح الباب، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، "إن ابنته تلقت عرضًا للالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية ورفضت".

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