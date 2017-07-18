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للمرة الأولى منذ إنشائها.. لائحة لدار الكتب وقواعد لجرد المخطوطات بصفة دورية

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مصراوي Masrawy

للمرة الأولى منذ إنشائها.. لائحة لدار الكتب وقواعد لجرد المخطوطات بصفة دورية

05:54 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

للمرة الأولى منذ إنشائها.. لائحة لدار الكتب وقواعد لجرد المخطوطات بصفة دورية

دار الكتب

كتبت- نسمة فرج:

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى، يوم الأحد الماضى.

واتخذ المجلس فى هذا الاجتماع عدة قرارات مهمة على رأسها إقرار لائحة خاصة بالهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرار الجمهورى رقم 176 لسنة 1993 الصادر بإنشاء الهيئة، والذي تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة منه أن لمجلس الإدارة سلطة وضع وإصدار اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.

من الجدير بالذكر أن تطبيق هذا القرار - بعد موافقة الجهات المختصة- سوف يستثنى دار الكتب والوثائق من قانون الخدمة المدنية، كما سيترتب عليه تحسين الوضع الوظيفى والمادى للعاملين بها. ومن المقرر أن يتم عرض قرار مجلس الإدارة على مجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ثم وزارة المالية تمهيدًا لإقراره والعمل به.

كما اتخذ مجلس الإدارة فى نفس الاجتماع قرارًا بوضع قواعد جديدة وصارمة لجرد المخطوطات على أن يتم الجرد كل أرع سنوات بدايةً من شهر أكتوبر ولمدة أربعة أشهر، وأن يكون أعضاء لجنة الجرد من ذوى الخبرة فى مجال المخطوطات مع تمتعهم بالسيرة الحسنة والنزاهة، وتتكون اللجنة من 19 فرد على أن يكون رئيسها من خارج الإدارة، كما يتم تأمين أعمال جرد اللجنة بمعرفة إدارة الأمن.

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