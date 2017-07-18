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مندوب برشلونة: اسم الأهلي سبب زيارتي للنادي

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مندوب برشلونة: اسم الأهلي سبب زيارتي للنادي مندوب برشلونة: اسم الأهلي سبب زيارتي للنادي

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد

تحدث مارك أيالا، المنسق العام لمؤسسة برشلونة الإسباني في آسيا والشرق الأوسط، عقب اجتماعه بكامل زاهر أمين صندوق الأهلي، موضحـًا أن اسم «الأهلي» المعروف عالميـًا وراء زيارته لمقر النادي اليوم.

وأوضح أنه يزور الأهلي لبحث سبل شراكة مع النادي، لتفعيل برنامج برشلونة المعروف عالميـًا باسم «الأخلاق قبل الرياضة» والذي تهدف المؤسسة لنشره حول العالم، عبر أندية كبيرة في مناطق وقارات مختلفة، بعد تطبيقه فعليـًا في برشلونة على مراحل سنية من 7 إلى 16 سنة.

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وأشار إلى أن اختياره للنادي الأهلي جاء عن سابق معرفة باسم النادي، الذي تربّـع على لقب الأكثر تتويجـًا في العالم، حتى شهور قليلة ماضية، قبل أن يتخطاه ريال مدريد، ولمعرفته بأن النادي الأهلي هو نادٍ صاحب شعبية كبيرة، ويبحث عن إطار تربوي رياضي على مدار تاريخه ومبادئه.

وقال أيالا، إن هذا البرنامج يهدف لتعميم الأخلاق والقيم وتربية النَّـشء على نواحٍ أخلاقية رياضية، بجانب البرنامج الرياضي الذي يقومون به في أنديتهم، ونقدمه بشكل مجاني على مدار 12 أسبوع في العام، ونسعى لتفعيل الشراكة مع الأهلي بحجم لاعبين من ألف إلى عشرة ألاف.

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