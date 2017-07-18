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الأهلي يكشف سبب عقد «شراكة رياضية» مع برشلونة

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الأهلي يكشف سبب عقد «شراكة رياضية» مع برشلونة الأهلي يكشف سبب عقد «شراكة رياضية» مع برشلونة

التحرير

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أعرب كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته بالجلسة التي جمعته بوفد نادي برشلونة الإسباني، في مقر النادي بالجزيرة، لبحث شراكته مع الأهلي، ولتفعيل برنامج مؤسسة نادي برشلونة الإسباني حول العالم «الأخلاق قبل الرياضة».

وقال زاهر، إن الجلسة التي عقدها مع مارك أيالا، منسق عام مؤسسة برشلونة الإسبانية، في آسيا والشرق الأوسط، جاءت مثمرة وموفقة، حيث اتفق معه على الخطوط العريضة التي تهدف إلى تفعيل الشراكة مع مؤسسة برشلونة، لإيمانه الشديد بأهمية الهدف، الذي يسعى إليه النادي الإسباني.

وكشف زاهر عن تفاصيل حديثه مع أيالا، قائلًا إنه أبلغه باختيار الأهلي لتفعيل هذه الشراكة، كونه النادي الأشهر في وأفريقيا، ولإيمانه بأن النادي الأهلي اسم دولي كبير، يسعى وراء أهدافه الرياضية لتفعيل الأخلاق والمبادئ والقيم على مدار التاريخ.

وأوضح أمين صندوق النادي، أن المشروع الذي تهدف مؤسسة برشلونة لتفعيله مع الأهلي، هو مشروع أخلاقي في المقام الأول، يستهدف تعليم النَّـشء القيم الأخلاقية والروح الرياضية في سن من 7 إلى 16 سنة، ولمدة تصل إلى 12 أسبوع في العام.

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وأشار إلى أن اختيار مسئولي النادي الإسباني تفعيل الشراكة مع النادي الأهلي- يأتي كبداية للتوسع في المشروع بأفريقيا والشرق الأوسط، كون النادي الأهلي هو نادي مبادئ وقيم وأخلاق، يسعى لاعبوه، ومجالس إداراته، على مدار التاريخ لتفعيل هذا الدور من خلال الرياضة.

وشدد أمين صندوق النادي على أن جلسة اليوم جاءت لوضع الخطوط العريضة، وطرح قاعدة بيانات عن المتطلبات التي تحتاجها مؤسسة النادي الإسباني لتفعيل الشراكة، من بنية تحتية، وعدد لاعبين، وناشئين في مختلف القطاعات والأكاديميات، وأهم التسهيلات التي سيقدمها الأهلي من موارد بشرية لتفعيل المشروع.

وأكّـد زاهر، في حديثه، أن مؤسسة نادي برشلونة ستقوم بتفعيل هذه الشراكة مجانـًا، ضمن أهدافها العالمية لنشر فكر أخلاقي للرياضة وكرة القدم حول العالم، واعتمادًا على مردود اسم «الأهلي» في تقديم هذا الدور الأخلاقي، من خلال اسم النادي المعروف عالميـًا.

وأتـمّ بأن الوفد الإسباني سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بزيارة فرعي النادي بمدينة نصر والشيخ زايد، وعدد من أكاديميات النادي، للوقوف على الخطوط النهائية لشكل الشراكة ولمعرفة أبرز متطلباتهم من الأهلي.

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