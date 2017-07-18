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زاهر يستقبل وفد برشلونة في الأهلي

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زاهر يستقبل وفد برشلونة في الأهلي زاهر يستقبل وفد برشلونة في الأهلي

التحرير

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استقبل كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي، ومروان هشام عضو المجلس، وفد مؤسسة نادي برشلونة الإسباني، الذي زار مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم، الثلاثاء.

وضم وفد برشلونة الإسباني كل مِن، مارك أيالا المنسق العام لمؤسسة برشلونة في الشرق الأوسط وآسيا، وطارق الجندي منسق المؤسسة في ، واللبناني مازن حسيب منسق المؤسسة في لبنان وآسيا.

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وشهدت تلك الزيارة تنسيقًا شاملًا بين كامل زاهر، أمين صندوق النادي، ومروان هشام عضو المجلس، حول شراكة فاعلة مع نادي برشلونة الإسباني، وفقـًا لطلب مؤسسة النادي الإسباني.

وفي ختام الزيارة قام «زاهر» بدعوة وفد مؤسسة نادي برشلونة الإسباني، لتناول وجبة الغذاء بمقر النادي بالجزيرة، كما أهدى مارك أيالا مسئول المؤسسة قميص نادي برشلونة، موقعـًا من نيمار، لاعب الفريق الإسباني.

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التحرير

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