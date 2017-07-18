الطالبة مريم: الثانوية العامة ليست "بعبع" وكنت أشعر بالأمن في المدرسة

كتب- أحمد علي:

قالت مريم فتح الباب الطالبة المتفوقة فى امتحانات الثانوية العامة بمجموع 99.3%، إنها سعيدة بتكريم مجلس الشعب لها، مؤكدة أن هذا يعطى أمل لكل مجتهد بوجود تكريم.

وأضافت خلال كلمتها في حفل تكريم لجنة التعليم بمجلس النواب لها، اليوم الثلاثاء، أن نظام الامتحان المعروف بـ " البوكليت" أثبت نجاحه بنسبة 100 % و قضى على الغش، موجهة شكرها للجنة التعليم التى تبنت هذا النظام "الذى جعل طالب يأخذ حقه"، وفق قولها.

وأشارت إلى أن الثانوية العامة ليست "بعبع" كما يرى البعض، وأن الاجتهاد و توفيق الله هما مفتاح النجاح.

و تابعت:" أحلم بإسعاد أسرتى وأن أقدم شيء لبلدي التى وفرت المدارس الحكومية والأمن الذى كنت أشعر به أثناء ذهابى إلى المدرسة بالأتوبيس العام، و أتمنى القضاء على الروح السلبية".

من جانبه، قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب:"إن الطالبة مريم المتفوقة فى الثانويه العامة، لو فى أمريكا كانوا عملوا لها عناية خاصة ".