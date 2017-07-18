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صور| محافظ الدقهلية يفتتح العناية المركزة بمستشفى شربين

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افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، برفقة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وحدة العناية المركزة والحضانات بعد تطويرهما بمستشفى شربين المركزي، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

تضمنت الوحدة الجديدة أجهزة عناية مركزة بقيمة 3 ملايين جنيه، وحضانات لحديثي الولادة بإجمالي 29 حضانة منها 25 تعمل بصفة أساسية و4 حضانات تعمل بشكل احتياطي.

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وأشاد الشعراوي، بالجهود الذاتية لأهل الخير في تنفيذ الأعمال الخيرية في كافة قطاعات المرافق والخدمات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة، وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم بأنحاء المحافظة.

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