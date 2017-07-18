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«التعليم» تمد فترة التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

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«التعليم» تمد فترة التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي «التعليم» تمد فترة التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

التحرير

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أعلن أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن إعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين تخلفوا عن التسجيل خلال الفترة السابقة من 1 يونيو حتى 15 يوليو، عن طريق المدارس فقط.

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وقال خيرى إن ذلك يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على مصلحة أولياء الأمور الذين تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني لأبنائهم بالمدارس الرسمية خلال الفترة السابقة، لذلك تهيب الوزارة بأولياء الأمور بسرعة التوجه إلى المدرسة الرسمية الراغب في التقدم إليها ومعه صورة شهاة الميلاد المميكنة لطفله، والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومى لولي الأمر مقدم الطلب، وذلك حتى نهاية الشهر الجارى.

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التحرير

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