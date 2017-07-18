محافظ الإسكندرية يبحث مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمحافظة

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لمناقشة أهم المشروعات التي تتولى الوكالة تنفيذها داخل المحافظة، ومنها مشروع معالجة الحمأة بمحطة التنقية الشرقية.

طالب المحافظ، خلال الاجتماع، أعضاء الوكالة بملف مختصر لكل مشروع تتولى إدارته، يتضمن شرح خطته وأهدافه والجهات المشاركة فيه، مع تحديد فترة انتهاء كل مشروع، ووضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذه، وذلك لإطلاع الشارع السكندري على ما يدور على أرض الإسكندرية من مشروعات، مؤكدًا أن الأهم هو الحفاظ على النسق الحضاري والتاريخي للمدينة.

وأكد المحافظ على استعداد المحافظة للتعاون مع الوكالة في تنفيذ جميع مشروعاتها بالإسكندرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة التعاون الدولي المصرية وقعتا إعلان مشترك في 17 أبريل 2016 بشأن تمويل بناء وحدة لمعالجة الحمأة بمحطة اﻹسكندرية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، وذلك بتكلفة 100 مليون يورو.​