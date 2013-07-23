الداخلية الكويت: جاهزون لتأمين انتخابات مجلس الأمة 2013

الكويت (أ. ش. أ)

أكد قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد السماك اتخاذ جميع الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتى المقررة السبت المقبل.

وقال السماك ـ فى تصريح اليوم الثلاثاءـ إن قيادة أمن الصناديق تعمل على تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح فى تأمين صناديق الاقتراع فور استلامها من إدارة الانتخابات ثم توزيعها على اللجان، وكذلك تأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها بعد إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأضاف أن الخطة تتضمن تأمين الصناديق فى جميع مراحلها بمشاركة 2700 عنصر من قوة الشرطة لمنع أى احتكاكات وتدخلات سواء من المرشحين أو الناخبين.. مشيرًا إلى أن التعليمات واضحة وصريحة لكل قوات الأمن فى التعامل مع المواطنين بشكل حضارى يليق بسمعة الكويت على المستويين العربى والدولى.

يذكر أن انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2013 ستجرى السبت المقبل، ويتنافس فيها321 مرشحًا بينهم 8 سيدات على 50 مقعدًا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت فى هذه الانتخابات تمثل النساء أكثر من 53% منهم.