توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات لتطوير منظومة الربط الإلكتروني

كتب- علاء عمران:

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال ربط قواعد البيانات القومية بالدولة بقاعدة بيانات الرقم القومي.

ويسهم بروتوكول التعاون في ميكنة الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين من خلال الوزارات المختلفة بسهولة ويسر، والاعتماد على الرقم القومي في تعامل المواطن مع كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.

كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية لكافة قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية؛ لتطوير منظومة الأداء الأمني والمساهمة في تحقيق الأمن بمفهومة الشامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار بتطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارات المختلفة، وتحديث قواعد البيانات لديها، والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية، لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين ورفع كفاءة دورة العمل وإدارة الخدمات داخل كافة القطاعات.