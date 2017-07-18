السبسي يهاتف قائد الجيش الليبي حفتر لدفع العملية السياسية في ليبيا

تونس - (د ب أ):

أجرى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، محادثات اليوم الثلاثاء مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك في إطار مساعي لدفع العملية السياسية في ليبيا.

والتقى السبسي اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج الرئاسي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، علي القطراني، بهدف دفع المبادرة الثلاثية التي اطلقتها تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء في ليبيا.

وخلال المحادثات، أجرى السبسي محادثة هاتفية مع المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ"الجيش الوطني الليبي"، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في تونس اليوم الثلاثاء.

وقال حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، إنه يدعم بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال الايام المقبلة.

وذكر السبسي إن تونس تقف مبدئيا إلى جانب الشعب الليبي وتشجع الاطراف الليبية للتوصل إلى توافق ليبي- ليبي يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.