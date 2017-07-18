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أمريكي يقدم عرض: اعثر عليّ واحصل على تذكرة طيران لأي مكان في العالم

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مصراوي Masrawy

أمريكي يقدم عرض: اعثر عليّ واحصل على تذكرة طيران لأي مكان في العالم

12:31 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- وسائل ترفيه من جمصة و

الألبوم التالى

بالصور- وسائل ترفيه من جمصة و"بياع الفريسكا" إلى هاسيندا و"الملاهي

كتب - هشام عواض:

السفر حلم يراود الكثير من الشباب لقضاء الأوقات الممتعة والسياحة أو للعمل والدراسة ولغيرها من الأمور، وربما تتحقق هذه الأمنية لك بعثورك على أمريكي.

أكد مدون أمريكي في شئون السفر، أن لديه استعداد لمنح تذكرة سفره في الدرجة الأولى لأي مسافر قوي الملاحظة يتعرف على ملامحه في المطار، بحسب "ديلي ميل".

وقدم جيلبيرت أوت، وهو مؤسس موقع "جود سيف ذي بوينت" المختص بالسفر، عرضًا بالتخلي عن مقعده الفاخر في مقصورة الدرجة الأولى، للشخص الذي يمكنه التعرف على ملامحه والعثور عليه أثناء تواجده في أي مطار من مطارات العالم.

ونشر "أوت" الذي يقوم بحوالي 100 رحلة في العام، العديد من الأدلة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة المسافرين للعثور عليه، وحدد الأيام التي يمكن أن يسافر فيها. وذكر بأن العرض متوفر من لحظة نشر الإعلان على موقعه الإلكتروني حتى نهاية العام الجاري.

ويسافر "أوت" عبر العديد من خطوط الطيران منها الأمريكية والبريطانية واليابانية والسويسرية والإماراتية. وسافر إلى الكثير من الأماكن حول العالم منها العديد من دول أوروبا وجنوب أفريقيا وسنغافورا والهند.

وقال "قد تحتاج قليلاً من الحظ، وإذ عثرت علي في أي مكان من المطار، سواء أكان ذلك في قاعات الانتظار، أو عند بوابة الطائرة أو البوابات الإلكترونية، أو أي مكان آخر، فسأمنحك مقعدي في الدرجة الممتازة مقابل مقعدك في الدرجة الاقتصادية، شريطة أن نكون نحن الاثنان على متن رحلة واحدة".

وأكد المدون في شئون السفر، "هدفي الرئيسي من هذا العرض هو الترويج لمدونتي على الإنترنت وإشهارها، أنا أقوم برحلات لا تحصى كل عام انطلاقًا من الولايات المتحدة إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا".

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