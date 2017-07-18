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400 مليون جنيه منحة من بنكي الأهلي ومصر لتطوير الجهاز الإداري للدولة

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مصراوي Masrawy

400 مليون جنيه منحة من بنكي الأهلي ومصر لتطوير الجهاز الإداري للدولة

04:36 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

400 مليون جنيه منحة من بنكي الأهلي ومصر لتطوير الجهاز الإداري للدولة

كتبت- إيمان منصور:
وقعت وزارة التخطيط، مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع بنكي الأهلي المصري ومصر، لتوفير 400 مليون جنيه، كمنحة خلال عامين، من أجل تمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مذكرة التفاهم تشمل تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنوياُ لتغطية الفجوات التنموية، وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن المذكرة تمل أيضا تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.

واتفقت الوزارة وبنكي والأهلى أيضاً من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي وبناء القدرات التنموية.

وقالت السعيد إن وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.

ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزبادة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية وتوفر التخصصات المستقبلية وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال، بحسب البيان.

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