إقرار علاوة الـ10% للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو الجاري

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية قدرها 10% من أول يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، ورؤساء منظمات الأعمال.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب التوقيع "أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وهي مبادرة لاتحاد الصناعات"، لافتًا إلى أن الاتفاقية تنص على "زيادة في المرتبات، وسيتكون 165جنيه حد أدنى وأقصى 330 جنيه، وهي مبادرة غير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل".

يذكر أنه تم تأجيل التوقيع على اتفاقية العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 من أول يوليو 2017، ما يقرب من 5 مرات قبل الاتفاق عليها على مدار شهرين.