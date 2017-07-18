الشناوي يخضع للتحقيق في الزمالك

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حضر أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك إلى مقر النادي منذ قليل، وعقد جلسة خاصة مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب جلسة الشناوي مع رئيس النادي، توجه الحارس إلى الشئون القانونية، حيث يخضع للتحقيق بشأن واقعة هروبه من مباراة الجيش، في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

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ومن المقرر أن يعود اللاعب مرة أخرى لعقد جلسة جديدة مع مرتضى منصور، لتحديد مصيره مع الفريق خلال الفترة القادمة.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد اتهم أحمد الشناوي بالهروب من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إلا أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق أعلن أن غياب الحارس جاء بسبب الإصابة.