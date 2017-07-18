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صور| وزير الرياضة يصل المغرب للمشاركة في ندوة «الكاف»

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وصل اليوم الثلاثاء، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مطار الدار البيضاء بالمملكة المغربية للمشاركة في ندوة (كرة القدم الإفريقية : رؤيتنا) التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يومي 18 و19 يوليو الجاري بالعاصمة المغربية الرباط تلبية لدعوة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

وكان في استقباله السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين سفير في المغرب، كما التقى بهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية أيضًا.

يذكر أن هذه الندوة سوف تناقش عدة موضوعات منها بطولة الأمم الإفريقية ومواصفات الدول المنظمة للبطولة وبطولات الأندية وكرة القدم للشباب والتطوير والاتصال والإعلام والتسويق وحقوق الرعاية والبث التلفزيوني.

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