أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الجبلاية: باسم مرسي مهدد بالإيقاف 6 مباريات

Google+ Print
الجبلاية: باسم مرسي مهدد بالإيقاف 6 مباريات الجبلاية: باسم مرسي مهدد بالإيقاف 6 مباريات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن باسم مرسي، مهاجم مهدد بالإيقاف 6 مباريات، وذلك بعد إشارته الخارجة للحاضرين من جمهور الأهلي.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه في حالة ظهور اللقطة في شريط المباراة الأصلي، أو ذكرها الحكم في تقريره، سيتم إيقاف اللاعب 6 مباريات.

شاهد أيضا

كما كشف عامر حسين، عن موافقة مديرية أمن الإسكندرية على إقامة مباريات الزمالك في البطولة العربية على استاد الإسكندرية، مؤكدًا أن مباريات الترجي التونسي ومجموعته ستقام على برج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن مواعيد لقاءات الزمالك ستظل كما هي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"

مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي