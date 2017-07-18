الجبلاية: باسم مرسي مهدد بالإيقاف 6 مباريات

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن باسم مرسي، مهاجم الزمالك مهدد بالإيقاف 6 مباريات، وذلك بعد إشارته الخارجة للحاضرين من جمهور الأهلي.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه في حالة ظهور اللقطة في شريط المباراة الأصلي، أو ذكرها الحكم في تقريره، سيتم إيقاف اللاعب 6 مباريات.

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كما كشف عامر حسين، عن موافقة مديرية أمن الإسكندرية على إقامة مباريات الزمالك في البطولة العربية على استاد الإسكندرية، مؤكدًا أن مباريات الترجي التونسي ومجموعته ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن مواعيد لقاءات الزمالك ستظل كما هي.