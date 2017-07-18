رئيس الوزراء: إنشاء مينائين جديدين في أبو رماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه- صور

كتب- محمد غايات:

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستثمار، استعرض مشروعات البنية التحتية في حلايب وشلاتين، وخطة التنمية والموقف التنفيذي من تلك المشروعات، والتي تبلغ تكلفتها مليار و500 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الله"، أن رئيس الوزراء صدق على إنشاء مينائين في منطقتي أبو رماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه، حيث تم توفير التمويل اللازم لهذين المشروعين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان وتحلية مياه الشرب في حلايب وأبو رماد.

وأردف محافظ البحر الأحمر، أن هناك محطة لتحلية مياه الشرب في شلاتين بقدرة 6000 متر مكعب، إضافةً إلى محطة أخرى في حلايب بطاقة إنتاجية تصل إلى 4500 متر مكعب.

وأعلن اللواء أحمد عبد الله، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة استكمال مشروعات الإسكان، والتي تضُم 2500 وحدة توطين بتكلفة 700 مليون جنيه، لافتًا إلى أن التكلفة ممولة من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

واستعرض الاجتماع - أيضًا - مشروعات الزراعة وصيد الأسماك، حيث وجه رئيس الوزراء بالتوسع في إنشاء الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات، ودراسة التوسع من أعلاف الماشية، خاصةً وأن هناك دراسة لزراعة أحد أنواع أعلاف الماشية، بعد أن وجه المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة لزراعة هذا النوع وإجراء التجارب عليه حتى يكون مصدرًا رئيسياً لتغذية الثروة الحيوانية.

وتم طرح الرؤى المستقبلية لإنشاء مجمعات المجازر، وإقامة صناعات على الأسماك، حيث تم تخصيص منطقة لإقامة عنابر للدواجن في منطقة شلاتين.