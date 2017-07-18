نائب عين شمس: تقدمت بـ17 طلب إحاطة لمحاربة الفساد والاستيلاء على المال العام

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قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بـ 17 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثاني، من أهمهم طلب إحاطة لوزير الأثار بخصوص الأثار الموجودة في عين شمس والمطرية، وطلب أخر لرئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان، يخصوص أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها، ومحاسبة من سهل الاستيلاء على هذه الأراضي.

وأضاف في كشف حساب قدمه إلي أهالي دائرته بعين شمس، أنه تقدم بثلاث مشروعات قوانين؛ هى قانون الرعاية اللاحقة والمتعلق بدور الرعاية، ومشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب والتحرش وخطف الأطفال بعد انتشار هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.

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ولفت "الكومي" إلى أنه شارك في 18 مشروع قانون، منها مشروع إنشاء الهيئة العامة لصناعة الدواء، بالإضافة إلى أربعة بيانات عاجلة أهمها، مضيفًا أنه تقدم ببيان عاجل أخر متعلق بتطوير وتحديث نظام الثانوية العامة.

وتابع: «تقدمت بسؤال بشأن مستقبل شركات جمع القمامة بعد انتهاء عقد الشركة الحالية، بهدف الحصول على خطة لموضوع جمع القمامة، لأن القمامة حولت شوارع مصر إلى شكل غير حضاري، بجانب أنها ثروة مهدرة، وكان من المهم محاولة فهم ما ستقوم به الحكومة في هذا المجال».