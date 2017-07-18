«تعليم البرلمان» تكرم الطالبة مريم..ورئيس اللجنة: لا إلغاء لمجانية التعليم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الطالبة مريم فتح الباب، الحاصلة علي المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة، تكريماً لها علي تفوقها.

وقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه لا تنازل عن مجانية التعليم، التى يطالب بعض من وصفهم بـ«المتفزلكين» بإلغائها، ويعتبرون أنها السببب فى انهيار منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن مجانية التعليم أساس الأمن الاجتماعى فى البلد.

شاهد أيضا

وأضاف: «لن يُظلم طالب له حلم لأن تحقيقه التزامًا على الدولة، واللجنة حرصت على تكريم المتفوقين، وأن الثانوية العامة فى العام الماضى كانت مثالًا للفشل، وتحولت فى عام إلى النجاح مما يعكس عودة الدولة بقوة وتجديد التزامها بتكافؤ الفرص.