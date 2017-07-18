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وصول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار

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وصول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار وصول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار

التحرير

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قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، البالغة 25. 1 مليار دولار دخلت إلى خزينة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن "هذه الدفعة ستدعم من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملة الأجنبية، الذي كان سجل في نهاية يونيو الماضي، 3. 31 مليار دولار، وهو الأعلى له منذ ثورة يناير 2011".

ويبلغ إجمالي القرض الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار كل عام بحسب الاتفاق.

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وكانت مصر تلقت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 75. 2 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، قبل أن تتسلم بقية الشريحة اليوم.

 

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التحرير

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