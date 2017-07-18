1.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو

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أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016).

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وقال البنك أن هذه الزيادة تأتي كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو 2016/2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11.0 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق) .