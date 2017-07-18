التعليم العالي: 60 ألف طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق

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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن إجمالى عدد الطلبة الذين تقدموا برغباتهم ضمن طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، بلغ 60 ألف طالب وطالبة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أنه يحق للطالب تسجيل رغباته عبر أى جهاز حاسب آلى بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، أو من جهازه الشخصى، فى المدد المحددة لكل مرحلة تنسيق، لكن الأمر يتطلب مراجعة الرغبات التى يتم تسجيلها بعناية ودقة، كما يحق للطالب تعديل رغباته حتى آخر موعد لتسجيل المرحلة الأولى، والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

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جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كانت قد أعلنت عن فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ 109 آلاف و6 طلاب، بداية من أمس الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، وهو ما يشمل 26 ألفًا و828 طالب وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى رياضة 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالب وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالب وطالبة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب التقديم، اليوم الثلاثاء، أمام الطلبة الحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 403 درجة فى المجموعة العلمية «شعبة العلوم»، والطلبة الحاصلين على مجموع 389.5 درجة لأقل من 396.5 درجة فى المجموعة العلمية «الشعبة الهندسية»، والطلبة الحاصلين على مجموع 359 درجة لأقل من 373 درجة فى المجموعة الأدبية.