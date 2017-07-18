وزير الاتصالات: أورنج تفتتح مركزًا في المنطقة التكنولوجية بأسيوط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادات مجموعة أورانج العالمية بحضور برونو ميتلنج نائب رئيس الشركة التنفيذي للعمليات بالشرق الأوسط وافريقيا و جون مارك أريون الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر وذلك لتعزيز فرص الشراكة مع الشركة العالمية، وذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين 17 -18 يوليو، وكان في استقباله السفير المصري بباريس إيهاب بدوي.

وقام الوزير ببحث التعاون في مجال دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال على المستوى المحلي، والتعرف على أحدث تقنيات الشركة في مجال شبكات الاتصالات والشمول الرقمي، بالإضافة إلى التقنيات اللازمة لإنشاء وإدارة المُدن الذكية.

وقد تم الاتفاق خلال الزيارة مع مجموعة أورانج العالمية على إنشاء مركز خدمة عملائها حول العالم في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، وفي إطار اهتمام مجوعة أورانج العالمية بمساندة الشركات الناشئة لمساندة المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس له عائد اقتصادي وقيمة مضافة ملموسة تم الاتفاق مع مجموعة أورانج دعم وتمويل الشركات الصغيرة والناشئة في مصر التي تعمل في مجال الابداع والابتكار.

وأكد المهندس ياسر القاضي خلال اجتماعاته أن مصر تنفذ مجموعة من المبادرات لتوطين التكنولوجيا ونشرها في كافة أنحاء البلاد وتعمل على خلق جيل من المبتكرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة احتياجات المستقبل من الخدمات الرقمية والتطبيقات لدعم سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والبدء في مسيرة الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

شاهد أيضا

واستعرض الوزير المبادرة المصرية لتصميم وتصنيع الالكترونيات، واكد ان مصر قد بدأت بالفعل في إقامة مصانع للإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية، وقام الوزير بزيارة لمعامل المجموعة وبها قطاع البحوث والتطوير وعقد عدة لقاءات مع القائمين على مبادرات التمويل المختلفة لدراسة أنسب نماذج العمل المناسبة للشباب المصري.

ويذكر أن مجوعة أورانج العالمية لديها عدة برامج معنية بمساندة الشركات الناشئة لمساندة المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس له عائد اقتصادي وقيمة مضافة ملموسة.

كما شملت لقاءات الوزير استعراض لخبرة الشركة في عدد من الخدمات ومنها التجارة الإلكترونية عبر المحمول وتحويل الأموال؛ وعلى جانب آخر استعرض قيادات الشركة انجازاتها في مجال تنفيذ مشروعات للمُدن والمجتمعات الذكية والتي تشمل مبادرات معنية بالصحة والعلاج عن بعد والنقل وخدمات المواطنين والسياحة وإدارة المنشئات والمرافق باستخدام حلول تكنولوجية متكاملة. وتشمل الحلول الرصد والتحكم ونُظُم الإدارة عن بُعد وتوفير المعلومات والبيانات لحظياً فضلاً عن انها ستساند في تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم اتخاذ القرار للقيادات التنفيذية.

كما التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بالدكتور جين لوك نائب رئيس شركة فاليو العالمية لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر والتوسع في حجم اعمالها التي تعمل في مجال تصميم وتطوير البرمجيات المدمجة المتعلقة بأجزاء السيارات الالكترونية. واكد الدكتور جين لوك أن مركز الشركة في مصر يعد اهم مركز للشركة لبحث والتطوير في مجال البرمجيات على مستوى العالم.