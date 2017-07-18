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مبيعات العرب والأجانب تكبد البورصة خسائر 8 مليارات جنيه

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مبيعات العرب والأجانب تكبد البورصة خسائر 8 مليارات جنيه مبيعات العرب والأجانب تكبد البورصة خسائر 8 مليارات جنيه

التحرير

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هبطت أسهم البورصة بشكل حاد بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وتكبد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة خسائر قدرها 8 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 708 مليار جنيه، بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي egx30 بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 13718 نقطة، بينما انخفض مؤشرegx70 بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 669 نقطة .

وبلغت قيم التداولات 1.4مليار جنيه، عبر التداول على 415 مليون سهم، من خلال تنفيذ 30 ألف صفقة .

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تم التداول على 187ورقة ارتفع منها 39 سهم، و تراجع 123 سهم وثبت 2319 سهم

 

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التحرير

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