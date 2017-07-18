الكنيسي: «مذيعة الهيروين» لن تكون الأولى.. وسنطبق القرار على أي مخالف

التحرير

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أثار قرار نقابة الإعلاميين بإيقاف مقدمة برنامج "المشاغبة" شيماء جمال على قناة "ltc" لمدة 3 أشهر، بسبب عرضها حلقة عن الهيروين وقيامها باستنشاق مادة بيضاء على الهواء في أثناء الحلقة، العديد من التساؤلات حول ما إذا القرار سيكون مقدمة لدخول مذيعين آخرين على قوائم الإيقاف، ومدى تطبيق العقوبة على الجميع دون استثناء، والمعايير التي وفقا لها سيتم اتخاذ ذلك القرار.

"سنعاقب القناة حتى لو وصل الأمر لحد الإيقاف"، هكذا قال الاعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ردا على تساؤل "التحرير" حول موقف نقابة الإعلاميين في حالة إصرار قناة "ltc" على ظهور الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة" رغم قرار إيقافها 3 أشهر، موضحا أن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تلك الحالة، وستصدر عقوبات تبدأ من الغرامة حتى إيقاف القناة، منوها بأن القناة إذا لم تلتزم بالقرار ستكون شريكا في المسئولية، قائلاً: "شيماء جمال لن تكون الأولى.. وسنطبق القرارات على أي شخص يخالف ويتجاوز الأعراف المهنية والأخلاقية أيا كان".

وقال الكنيسي إن المذيعة شيماء جمال لها الحق في تقديم تظلم للمستشار القانوني لنقابة الإعلاميين على قرار الإيقاف وستنتظر النقابة للبت فيه، منوها بأن قرار الإيقاف جاء بعد مراجعة الحلقة جيدا، حيث قامت بتناول مادة بيضاء، قالت إنها "هيروين"، على الهواء، موضحًا أن دوافع القرار معروفة.

وأشار إلى أن النقابة ستطبق القانون على الجميع، لأنه منوط بها مراجعة كل ما يتعلق بالأمور المهنية للتعرف على كل ما يخالف المعايير الأخلاقية، منوها بأن نقابة الإعلاميين تطبق قواعدها على الأفراد، بينما يطبق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قوانينه على المؤسسات والفضائيات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بيننا وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع ضوابط محددة لتلك الأمور.

وأضاف الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامي الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصرى ثمنها غاليا.

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بينما قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات لـ"التحرير"، إن المجلس سيطبق القانون على الجميع بلا استثناء، موضحا أن القانون رقم 92 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام حدد كل النصوص التي تمنح الحق في اتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا أمس "الاثنين" بتوجيه إنذار لقناة "LTC" لوقوع تجاوز مهنى في برنامج "المشاغبة"، الذي تقدمه الإعلامية، شيماء جمال، كما قرر وقف البرنامج لمدة حلقتين.

كما أصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة قيم لبحث أداء وسائل الإعلام المختلفة من حيث المحتوى والمظهر والأداء الصارخ، الذي يخرج أحيانا عن حدود اللياقة.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه حال المخالفة سوف يتم توقيع العقوبات التي تبدأ من خطابات التنبيه أو اللوم إلى الوقف لمدد زمنية حسب طبيعة المخالفة، وذلك طبقاً للقانون 92.