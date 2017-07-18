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الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة شركة الصرافة التابعة لبنك مصر بعابدين وإعادة المسروقات

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة شركة الصرافة التابعة لبنك بعابدين وإعادة المسروقات

04:26 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة شركة الصرافة التابعة لبنك مصر بعابدين وإعادة المسروقات

المتهمين

 

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة الصرافة التابعة لبنك مصر الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين تحت تهديد السلاح، وإعادة المبلغ المالي المستولي عليه.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وضبط مرتكبي واقعة قيام مجهولين بسرقة أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين تحت تهديد الأسلحة النارية.. والاستيلاء على مبالغ نحو 22 ألف دولار، و440 فرنكا سويسريا، و33 ألفا و613 ريالا سعوديا، و16 ألف درهم إرماراتي، و800 جنيه استرليني و3 آلاف و150 يورو، و306 آلاف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبي الحادث من خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة عن التوصل لصورة واضحة لمرتكبي الحادث، وتم تحديد شخصيتهما وهما كل من: "بيشوى ر.ف" ترزى، (210 عاما) مُقيم بدائرة قسم الوراق بالجيزة"، و "سعيد ا.م" تباع، (24 عاما) مُقيم بدائرة مركز طما بسوهاج".

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط الأول بمنطقة سكنه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة صوت، سلاح أبيض "سكين كبير" - جزء من المبالغ المالية المستولى عليها (11 ألفا و740 دولارا أمريكيا، 16 ألفا و200 ريال سعودى، 16 ألف درهم اماراتي، 3 آلاف و150 يورو، 410 جنيهات استرليني، 220 فرنكا سويسريا، 110 آلاف و600 جنيه مصري).

واعترف بعد مواجهته بارتكاب الحادث بالاشتراك مع المتهم الثاني وأنهما قاما بمراقبة الشركة لعدة فترات واعتزما ارتكاب الحادث مستغلين كبر سن فرد الأمن المعين لحراسة الشركة.. وبالتنسيق وأمن الإسكندرية، أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الثاني بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه وبحوزته (15 ألفا و900 ريال سعودي، و146 ألف جنيه مصري).

وبمناقشة المتهمين، اعترف الأول باشتراكه مع آخر "تم تحديده" جاري استهدافه وضبطه، بارتكاب حادث سرقة مبلغ 700 ألف جنيه بتاريخ 21 يوليو 2016 من أحد مكاتب الصرافة بدائرة قسم شرطة الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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