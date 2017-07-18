خلال يومين... الكشف على 2150 حالة في قافلة طبية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، توقيع الكشف الطبي على 2150 مواطنًا في القافلة الطبية التي جرى تنفيذها بقرية صدقا مركز تمة الأمديد على مدار يومَي 17 ، 18 يوليو الجاري، وتحويل 73 مواطنًا لاستكمال العلاج بالمستشفيات وإقرار علاج على نفقه الدولة لـ 9 مواطنين .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، عقب تفقده لأعمال القافلة الطبية التي ينفذها قطاع الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقال الشعراوي، إن منظومة القوافل الطبية التي يجري تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة، تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا في أماكنهم تخفيفًا للعبء عنهم.

من جهته أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القافلة في كافة التخصصات الطبية، بعدد 14 عيادة، وبمشاركة 91 طبيبًا وأعضاء هيئة التمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن العيادات التخصصية شملت الباطنة، والأطفال والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والجراحة، والأنف والأذن، والرمد، وتنظيم الأسرة، فضلاً عن معمل تحاليل، وعيادة للأشعة، والكشف المبكر لسرطان الثدي.

وأضاف مكي، أن القافلة ضمت صيدلية اشتملت على 119 صنف دواء يُصرف بالمجان للمترددين على القافلة، والمقرر لهم العلاج، فضلاً عن تنفيذ 37 ندوة للثقافة الصحية والعناية الشخصية بالحالة الصحية والوقاية من الأمراض .