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9 مراكز تكنولوجية للقضاء على البيروقراطية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

9 مراكز تكنولوجية للقضاء على البيروقراطية في البحيرة

04:00 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

9 مراكز تكنولوجية للقضاء على البيروقراطية في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية لمراكز دمنهور، وكفر الدوار، وكوم حمادة، وإيتاي البارود، وأبو حمص، وشبراخيت، والدلنجات، ووادي النطرون.

وأوضحت المحافظ، أن تلك المراكز ستسهم في القضاء على البيروقراطية، وتحقق الانضباط والإصلاح الإداري فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبالها وفدًا يمثل مبادرة التخطيط الفعال الممول من المعونة الأمريكية، ومشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة التشغيل التجريبي لتلك المراكز بعد دعمها بالأجهزة وأعمال التدريب للعاملين بها تمهيدًا لافتتاحها في نهاية شهر أغسطس المقبل بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية لتكون محافظة البحيرة، من أولى المحافظات التي تطبق نظام ميكنة الخدمات الحكومية.

وأشارت المحافظ إلى الانتهاء من تعميم وتغطية باقي مراكز ومدن المحافظة، بتلك المراكز التكنولوجية خلال عام 2018، ما سيرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في استخراج التراخيص المختلفة بالسرعة والشفافية المطلوبة، بالإضافة إلى إدخال خدمة الرسائل البريدية الإلكترونية لإعلام المواطنين بمواعيد قضاء خدماتهم، وكذا خدمات الأون لاين التى توضح الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة للخدمات المختلفة.

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