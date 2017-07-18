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واشنطن تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية

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مصراوي Masrawy

واشنطن تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية

04:04 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

واشنطن تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها بصدد إصدار عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من "أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة"، بما في ذلك دعم منظمات إرهابية والحكومة السورية والمسلحين الحوثيين في اليمن.

واتهمت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الوزارة، إيران بإجراء تجارب وتطوير صواريخ باليستية "في تحد مباشر" لقرار مجلس الأمن الدولي.

وأكدت أن العقوبات الجديدة "تأتي ردا على التهديدات الإيرانية المستمرة".

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات منظمتان مرتبطتان بالحرس الثوري الإيراني وأفراد مرتبطون بها.

ومن بين المستهدَفين بالعقوبات أشخاص مرتبطون بأنظمة الصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العسكرية أو دعم الحرس الثوري.

ويأتي فرض العقوبات بعد يوم واحد من إقرار واشنطن بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي 2015 .

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