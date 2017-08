لا يعرف والده ورهن منزله بسبب «فيلم».. 17 معلومة لا تعرفها عن «فان ديزل»

التحرير

"دومينيك توريتو"، رجل العصابات البارع في سباقات السيارات، دور اشتهر به الفنان الأمريكي "فان ديزل" ببطولته لسلسلة الأفلام المميزة The Fast and the Furious، والتي جعلته واحدًا من أفضل نجوم الأكشن في العالم.

ويوافق اليوم الثلاثاء، عيد الميلاد الخمسين للأسطورة "فان ديزل"، ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها عنه الكثيرون وفقًا لمواقع أجنبية..

1- اسمه الحقيقي "مارك سنكلير"، ولكنه حمل اسم "فنسنت" من لقب أبيه بالتبني، ولقب بـ"ديزل" بينما كان في السابعة عشرة من عمره، لأنه كان مليئا بالطاقة في العمل، على حد قوله، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Screen Rant، بينما ذكر موقع BuzzFeed أنه حمل هذا اللقب في السابعة عشرة من عمره بعد أن عمل كـ"بودي جارد" بملهى ليلي يدعى Tunnel في مدينة "نيويورك".

2- ولد في 18 يوليو عام 1967 بمدينة "نيويورك" الأمريكية، ووالدته هي العرافة (المنجمة) "ديلورا شيرلين"، من أصول متعددة، إنجليزية وألمانية وأيرلندية وأسكتلندية، ولم يلتق أبدًا بوالده الأصلي، ولكنه عاش مع زوج والدته، ويصف نفسه بـ"متعدد الأعراق والثقافات"، حسبما ذكره موقع "Hollywood Reporter" المعني بالمشاهير.

3- لديه شقيق توأم يدعى "بول فنسنت"، وساعده في أول فيلم قصير له حمل اسم Mutli-Facial، وذلك وفقًا لما ذكره موقع BOOMSbeat الأمريكي.

4- اقتحم عالم التمثيل بالصدفة، فبينما كان في السابعة فقط من عمره، اقتحم أحد المسارح مع شقيقه وأصدقائهما، وأمسكت بهم إحدى المسؤولات عن المسرح، وبدلًا من تسليمهم للشرطة، أعطت كلا منهم نصا مسرحيا و20 دولارا مقابل التمثيل بعد المدرسة.

5- بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، التحق بكلية "هنتر"، ولكنه تركها بعد ثلاث سنوات لإكمال مشواره في عالم الفن.

6- أسس شركة ألعاب الفيديو "تيجون ستوديوس" في عام 2002، ومن أشهر ألعابها The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay عام 2004، والتي حولها فيما بعد إلى فيلم.

7- لمع نجمه في عالم السينما من خلال المخرج "ستيفن سبيلبرج"، والذي رشحه لدور في فيلم Saving Private Ryan، الحاصل على جائزة الأوسكار عام 1998.

8- يتابع حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" أكثر من 101 مليون مستخدم.

9- رهن منزله لإنتاج فيلمه الشهير Riddick عام 2013، وقال عن ذلك: "إذا لم ننته من الفيلم سأصبح مشردًا".

10- "فان ديزل" أب لثلاثة أطفال من صديقته عارضة الأزياء المكسيكية "بالوما جيمينيز"، ابنته الأولى تدعى "هانيا رايلي" ولدت عام 2008، وبعدها بعامين استقبل ابنه "فنسنت سنكلير"، وفي عام 2015 استقبل ابنته الصغرى "بولين"، وسماها نسبة إلى صديقه المشارك في بطولة The Fast and the Furious "بول ووكر"، والذي توفي في عام 2013، وأصبح "ديزل" كذلك أبًا بالمعمودية لـ"ميدو رين ووكر"، ابنة "بول ووكر".

11- كان الكاتب والمخرج والمنتج لأول أفلامه، وهو Multi-Facial، والذي استغرق منه عدة أيام وتكلف 3 آلاف دولار أمريكي، ومدته عشرون دقيقة، والمثير للدهشة أنه حقق نجاحًا كبيرًا وتم قبوله في مهرجان "كان" عام 1995.

12- الصوت المميز لـ"ديزل" كان سببًا في شهرته في السنوات الأخيرة، بعد اشتراكه في فيلم Guardians of the Galaxy، والذي قام فيه بدور المعلق الصوتي لشخصية "جروت"، وقال في الفيلم بأكمله خمس كلمات فقط، ومع ذلك كان عملًا مميزًا، كما قام بلعب دور المعلق الصوتي للرجل الحديدي في فيلم The Iron Giant.

13- قبل أن يصبح "ديزل" ممثلا محترفا، كان له بعض الإسهامات في فن الراب في الثمانينيات، كما كان يحب الرقص كثيرًا، حيث يوجد على الإنترنت مقطع فيديو بعنوان Breakin يعلم فيه الرقص عام 1986، ويحظى بشعبية واسعة والكثير من الإعجاب.

14- قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار أمريكي في عام 2014.

15- عرض عليه القيام بدور "مات موردوك" في فيلم Daredevil عام 2003، ولكن وقع الاختيار في النهاية على "بن أفليك".

16- يفضل الحفاظ على خصوصيته وعدم التحدث عن حياته الشخصية، ويقول عن ذلك: "لن أصبح على غلاف مجلة مثل بعض الممثلين الآخرين، ولكني أفضل أن أكون مثل "هاريسون فورد" ومارلون براندو" و"روبرت دي نيرو" و"آل باتشينو"، رمزًا للصمت".

17- تداول البعض شائعات حول انفصاله عن صديقته وأم أطفاله مؤخرًا، وزعمت الشائعات أنه ترك المنزل لها لتحظى بعيشة مترفة، ولكن هذا ليس حقيقيا وعاريا تمامًا عن الصحة، حيث إنه لم ينفصل عن "جيمينيز" حتى الآن.