حقيقة رقصها على مئذنة مسجد وظهورها بـ«الحجاب».. مواقف أثارت الجدل لـ«صافيناز»

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أثار مقطع فيديو، مؤخرًا للراقصة "صافيناز" جدلا على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، حيث ظهرت فيه على شاشة إلكترونية وهي تؤدي بعض الرقصات بين مئذنة وقبة مسجد في مشهد اعتبره البعض متناقضا تماما، وغير مقبول على الإطلاق.

وعلق خالد خضر، وكيل الأوقاف بالقاهرة، خلال أحد التصريحات الصحفية بأنه أخطر إدارة الأوقاف بجنوب القاهرة بضرورة بحث واقعة مقطع الفيديو الذي تظهر فيه الراقصة الاستعراضية وهي ترقص بين مئذنة وقبة مسجد، والتعرف على حقيقته، وأكد أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن الفيديو "مفبرك"، ولم يعثروا على المسجد إلى الآن، قائلًا: "ليس مسجد قايتباي، ومش موجود عندنا، ممكن يكون في محافظة تانية".

الجدير بالذكر أن ذلك الموقف لم يكن الأول الذي يثير الجدل حول الراقصة "صافيناز"، ونرصد أبرز المواقف لها خلال التقرير التالى..

«حجاب»

سيل من الهجوم تعرضت له بعدما قامت بنشر مجموعة جديدة من الصور الشخصية، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والتى ظهرت فى أغلبها مرتدية غطاء للرأس "الحجاب".

وكان من أبرز هؤلاء الإعلاميين الذين فتحوا النار عليها، الإعلامي تامر أمين الذي خرج عبر برنامجه المذاع على قناة "روتانا مصرية" وقال: "هو انت الصبح تلبسي الحجاب وبالليل تتمليطي، ماينفعش الحجاب مش لعبة".

وتابع: "أنا هابقى أسعد واحد في الدنيا لو صافيناز قررت تتحجب وتبطل رقص، وساعتها هاعمل حلقة كامله عنها، ولكن أن تبقى صافيناز رقاصة وتطلع تهزر بزي المرأة المسلمة لا" .

صورتها مع طفل رضيع.. هل تزوجت؟

سببت حالة من الجدل على صفحتها الشخصية عبر موقع فيسبوك بصورة جديدة لها وهي ترضع طفلا تحمله بين يديها، ولم تعلق على الصورة بشيء ولم تذكر صلتها بهذا الطفل، مما أثار الكثير من التكهنات حول هوية هذا الرضيع، وعن صلتها به، وتوقع الكثيرون أنه ربما يكون نجلها.

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عَلَم مصر

تسببت "بدلة الرقص" التى ارتدتها بإحدى المناسبات فى أزمة حقيقية، دفعت بها إلى المحاكم بعد اتهامها بإهانة علم مصر، حيث أصدرت محكمة جنح العجوزة قرارًا بحبسها 6 أشهر وتغريمها 15 ألف جنيه.

تيشرت المنتخب

لم تمر أيام قليلة على محاكمتها بتهمة رقصها بعلم مصر حتى ظهرت صور أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي فيها الراقصة الشهيرة تيشرت منتخب مصر القومي، والتى كانت من ضمن بعض المشاهد التى ظهرت فيها من فيلم "عيال حريفة"، مما عرضها لسخرية كبيرة من قبل الجمهور، حيث قال أحدهم: "هو كوبر ضم صافيناز للمنتخب.. كده هانوصل كأس العالم من غير تصفيات".

لم تقتصر السخرية على الجماهير فقط، ولكن سخر إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق منها أيضًا وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "الكورة إجوان فعلا الله يرحمك يا كابتن لطيف".

جلسة تصوير على «كورنيش النيل»

أثارت صورها خلال جلسة تصوير لها، بعدسة المصور الفوتوغرافي الشاب أحمد قاسم، وهي جالسة على سور أحد الكباري القريبة من كورنيش النيل، حالة من الجدل، وتكهن البعض بأن الصور تم تركيبها عبر تطبيق "فوتوشوب"، خاصة وأنها ظهرت في الصور بملابس قصيرة، مما جعل البعض يصفه بـ"المثير".