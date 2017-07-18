"كله بيزنس".. سماسرة المعاهد يستغلون موسم التنسيق للتربح

مصراوي Masrawy

كتبت- نانيس البيلي:

أوراق متناثرة تم إلقائها بلا اكتراث أمام بوابة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بطول السور الحديدي، بينما حملها قلة مهتمة أخذت تُطالع محتواها، تتضمن لافتات صغيرة دعائية لمعاهد وكليات خاصة و"سنترات" لمعادلة كلية الهندسة من التعليم الفني، وزعها سماسرة تلك المعاهد، مستغلين توافد الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا لتقديم طلبات التحاق ذويهم للجامعات والمعاهد في أول وثاني أيام المرحلة الأولى من التنسيق للناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول".

بجوار السوار الحديدي لكلية الهندسة، وقف "عمرو" بين الطلاب وأولياء الأمور حاملًا في يده "دوسيه" أخفى داخله ورق دعائي لـ"سنتر لمعادلة كلية الهندسة من التعليم الفني"، أخذ الشاب العشريني يلقي نظرات متفحصة على الحضور، يتحرك يمينًا ويسارًا في محاولةٍ لالتقاط الأحاديث الدائرة بينهم، عله يجد هدفه، تنفرج أساريره بعد سماع ذلك الحديث الدائر بين أحد الشباب الذي جاء برفقة أخيه بعد اجتيازه شهادة الثانوي الصناعي وبين أحد أفراد الأمن طالبًا السماح لهم بالدخول للاستفسار حول شروط الالتحاق بكلية الهندسة عن طريق نظام المعادلة، ليسير بحذر نحوهم وبطريقة ما يأخذهم أبعد قليلًا ويبدأ في عرض المزايا التي يوفرها لهم "السنتر" الذي يتولى مهمة الترويج له.

"معًا للوصول للحلم .. كلية الهندسة".. جملة كتبت بوضوح في أول الورقة الدعائية، يُشير إليها "عمرو" قبل أن يبدأ في المزايا التي يوفرها الـ"سنتر"، قائلًا: "أول حصتين مجانًا وبعدين بنحددله السعر حسب هو هياخد كام مادة".

وتابع "عمرو"، موضحًا:" أنهم يوفرون عددًا من المعيدين المتميزين من كليات الهندسة لشرح المواد للطلاب "بنذاكرلهم المواد اللي هيمتنحوا فيها، لأن منهج ثانوية عامة هيمتحنوه كله في شهرين".

وأردف: "كما يقوم الـ سنتر بالتقديم للطلبة في الجامعة، التقديم هيبقى في جامعة حلوان في شهر سبتمبر"، بجانب توفير سكن للمغتربين والمغتربات.

وبسؤاله عن التخفيضات، يقول إنه يمكن التفاوض في المبلغ "نجاحك في المعادلة بيعتبر دعايا لينا فإحنا بنحاول نظبطه يعني في الفلوس كمان"، ويضيف أن لديهم فرع واحد بمحافظة القاهرة، وأن المستندات التي يحضرها الطالب للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد، وشهادة نجاح، وصورة البطاقة، تكون للإطلاع فقط، بجانب عددٍ من الصور الشخصية.

"1500 جنيه على 3 أقساط هي قيمة ما يدفعه الطالب للسنتر مقابل شرح 4 مواد "فيزياء، ميكانيكا، رياضة خاصة، رياضة عامة"، يوضح "عمرو" الذي يدرس بهندسة القاهرة بالفرقة الرابعة بجانب عمله، ويضيف أن المعيدين يحددون مستوى الطالب بعد أول محاضرتين "بنحدد هل هو مؤهل لكلية هندسة ولا لأ".

التعليم العالي: دورنا تحذير الطلاب.. وننصحهم بالالتحاق بكليات الجامعات الرسمية

"دورنا يقتصر على تحذير الطلاب من التعامل مع هؤلاء السماسرة" يعلق سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، على انتشار المروجين للمعاهد والكليات الخاصة، ويضيف لـ"مصراوي"، أنهم ينصحون الطلاب بالالتحاق بكليات داخل الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، والحفاظ على الرقم السري الذي يقومون بتسجيل الرغبات من خلاله وعدم منحه لأي شخص بخلاف ولي الأمر.

بعيدًا عن أفراد الأمن الإداري بكلية الهندسة، بمحازاة السور ذو اللون الأخضر، وقف "مصطفى"، سمسار آخر، يوزع ورقًا دعائياً لإحدى المعاهد الخاصة للفنون التطبيقية على الوافدين من الطلاب وأولياء الأمور، وبإيجاز شديد يعرض بعض الامتيازات التي يوفرها المعهد أولها قبوله أوراق حملة الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وكذلك دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، بالإضافة إلى تسديد المصروفات على أقساط والذي رفض أن يفصح عن قيمتها الكلية، قائلًا:" إن إدارة المعهد ستبلغهم بعد الحضور إلى مقرها".

أمن الجامعة: ملناش سلطان على الشارع

من جانبه، قال أحمد فتحي سرور، مدير أمن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لمصراوي، إن لديهم تعليمات صارمة بمنع دخول سماسرة الكليات والمعاهد الخاصة إلى داخل الحرم الجامعي، مضيفًا أنه لا يملك سلطة صرفهم خلال تواجدهم خارج الجامعة " مليش سلطان على الشارع"، ولكنه يحاول أن يبعدهم على الأقل من أمام بوابة الدخول.