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بالصور.. نائب وزير الإسكان: نقل 52 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى الأسمرات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب وزير الإسكان: نقل 52 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى الأسمرات

03:35 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، إنه على مدار الأيام الماضية قامت لجنة بدقيق حصر الوحدات غير السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو، والبالغ عددها 1099 وحدة وذلك للبدء في استطلاع آراء الأهالي في البدائل التي سيتم طرحها عليهم الأسبوع بعد القادم.

يشار إلى أن أكثر من 4200 أسرة من شاغلي المثلث البالغ عددهم 4531 أسرة قد قاموا باختيار أحد البدائل المطروحة عليهم وأنه تم بالفعل تلبية رغبة 37 أسرة بالانتقال إلى الأسمرات وجاري الآن العمل على نقل 52 أسرة أخرى وأنه سيتم صرف التعويضات المالية مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف درويش، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يعد نموذج لتطوير المناطق العمرانية في المدن المصرية عن طريق التخطيط بالمشاركه أي إشراك جميع شركاء التنمية بالمشروع في كافه مراحله بداء من مرحلة التفاوض مع الأهالي وأعمال التخطيط.

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