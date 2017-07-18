ترامب يواصل هجومه على الديمقراطيين ويعد بنظام صحي "عظيم"

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

في ظل المشاكل الداخلية والاضطرابات التي تحدث في أنحاء واشنطن، والاتهامات المتبادلة بين السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساسة الديمقراطيين خذلوه وخيبوا آمال شعوبهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر : "لقد خذلنا الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين. أغلب الجمهوريين مُخلصين ورائعين، ويعلمون بكد.. سوف نعود".

وزادت مؤخرا اتهامات السياسيين الديمقراطيين لترامب وإدارته وبعض أفراد عائلته بالتعاون مع روسيا، والتواصل معها خلال فترة الحملة الانتخابية، بعد نشر معلومات وتقارير تُفيد بأن دونالد ترامب الأبن، التقى بمحامية روسية العام الماضي، كان من المفترض أن تزوده بمعلومات من الحكومة الروسية من شأنها الإضرار بالمنافسة الديمقراطية لوالده هيلاري كلينتون.

واتهم البيت الأبيض الديموقراطيين بالتواطؤ مع أوكرانيا في الانتخابات الرئاسية.

وكرر المتحدث شون سبايسر، باسم البيت الأبيض، اتهامه للديمقراطيين بلقاء أحد ناشطي الحزب مسؤولين في السفارة الأوكرانية خلال الحملة الانتخابية.

وتحدث سبايسر عن عدد من التقارير التي نشرتها مؤخرا وسائل إعلام تابعة للمحافظين، وتفيد بأن الناشط في الحزب الديمقراطي سعى لتشويه صورة مدير حملة ترامب حينذاك بول مانافورت.

ومن جانبها، نفت السفارة الأوكرانية في واشنطن ببيانها الادعاءات بأنها تواطأت مع الديمقراطيين ضد حملة ترامب.

"نظام صحي جديد"

وفي إطار حملته الشرسة على نظام "أوباما كير" الصحي، دعا الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى التحرك "لإلغاء نظام أوباما كير" في أسرع وقت ممكن، والعمل على خطة لقانون رعاية صحية جديد، على أن يتضمن بنودا تجذب الديموقراطيين أيضا.

وقال ترامب في تغريدة أخرى، كتبها اليوم، "كما قلت دائما، دعوا نظام "أوباما كير" يفشل، ثم اجتمعوا معا وأسسوا نظام صحي عظيم.. ترقبوا".

وجاءت كلمات الرئيس على تويتر مساء الاثنين تعقيبا على إعلان زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش مكونيل فشل جهود الحصول على عدد كاف من أصوات الجمهوريين لطرح مشروع إلغاء واستبدال أوباما كير للتصويت.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء نظام أوباما كير، ما خلق حالة من الانقسامات داخل الكونجرس، وفي صفوف المواطنين.